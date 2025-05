Perugia spacciatore catturato | cocaina hashish marijuana e 6500 euro in contanti

Un cittadino albanese di 28 anni è stato arrestato a Perugia dai carabinieri per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l'operazione, sono stati sequestrati cocaina, hashish, marijuana e oltre 6.500 euro in contanti. L'episodio si è verificato nel cuore della notte in via della Pallotta, quando l'uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato a bordo di un'auto di lusso.

Cocaina, hashish, marijuana e più di seimila euro in contanti. I carabinieri hanno arrestato un cittadino albanese 28enne, già noto alle forze dell'ordine, per spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo è stato fermato nel cuore della notte in via della Pallotta a bordo di un'auto di livello.

