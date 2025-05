Perugia investito e accoltellato a San Sisto | ' commando' identificato due fermati per tentato omicidio e due in fuga

A San Sisto, la notte del 12 maggio, un tunisino di 27 anni è stato vittima di un agguato in cui è stato investito e accoltellato. Le indagini dei carabinieri di Perugia hanno portato all'identificazione del commando responsabile, con due persone già fermate per tentato omicidio e due evasi. La situazione si complica, mentre si cercano ulteriori dettagli sulle dinamiche dell'incidente.

