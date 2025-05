Perugia | giovane accoltellato davanti al fast food condannato l' aggressore

Un giovane è stato accoltellato davanti al fast food McDonald’s di via Cortonese a Perugia, e l'aggressore è stato condannato a tre anni e due mesi di reclusione. Nonostante la richiesta del sostituto procuratore di quattro anni, il giudice ha stabilito anche una provvisionale di 20mila euro a favore della vittima, un giovane brasiliano, in seguito all'attacco subìto.

