Personale educativo | 557 posti disponibili dopo la mobilità 2025 Ecco dove ci sono più posti

Dopo i movimenti della mobilità 2025, è stato pubblicato un tabulato dalla UIL Scuola RUA che rivela 557 posti disponibili per il personale educativo. Questo articolo analizza la distribuzione di tali posti, mettendo in luce le aree con maggiore carenza e quelle dove ci sono più opportunità, fornendo una panoramica utile per coloro che aspirano a lavorare nel settore educativo.

Pubblicato un tabulato riepilogativo da parte della UIL Scuola RUA che mette in evidenza la disponibilità residua di posti nel personale educativo dopo i movimenti legati alla mobilità. Il quadro complessivo nazionale evidenzia 557 posti ancora liberi, distribuiti in modo molto disomogeneo tra le regioni. Di seguito, un'analisi dettagliata per territorio. L'articolo Personale educativo: 557 posti disponibili dopo la mobilità 2025. Ecco dove ci sono più posti ... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Cosa riportano altre fonti

Personale educativo, pubblicati i trasferimenti. 479 posti per le immissioni in ruolo. Ultimo concorso risale al 1999 - Mobilità del personale educativo: ieri sono stati pubblicati i risultati dei movimenti per l’anno scolastico 2023/24. Dall’elaborazione FLCGIL risultano adesso vacanti 479 posti, a ... 🔗Segnala orizzontescuola.it

Organici personale educativo 2024-25: 2.277 posti. Tabella per provincia e decreto - 130 dell’ 1 luglio 2024, contenente la consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili, nonché delle istituzioni convittuali ... 🔗Da orizzontescuola.it

Personale ATA terza fascia, ancora oltre 26mila posti da assegnare - Tutti i posti vacanti del personale ATA, ottime notizie per gli iscritti alla terza fascia Le disponibilità maggiori riguardano i collaboratori scolastici, ci sono ancora da assegnare 14.835 posti. 🔗Segnala informazionescuola.it

Personale docente: posti vacanti e disponibili per supplenze A.S. 2021/22