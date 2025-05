Pericolo zanzare | c’è l’ordinanza Obblighi per cittadini e aziende

L'ordinanza del sindaco Bruno Murzi introduce misure concrete per contrastare il proliferare delle zanzare tigre e di altri insetti sul territorio. Rivolta a cittadini, aziende e responsabili di cantiere, prevede una serie di obblighi e raccomandazioni per prevenire la diffusione di questi ormai noti pericoli. Scopriamo insieme le prescrizioni e i suggerimenti per proteggere la salute pubblica e l'ambiente.

Ordinanza vademecum per cittadini, responsabili di cantiere, amministratori di condominio o operatori cimiteriali. Il provvedimento firmato dal sindaco Bruno Murzi contro le zanzare (tigre e insetti comuni) prevede tantissime prescrizioni "considerato che nel corso delle estati precedenti, sul territorio nazionale, si sono manifestati casi di malattie virali trasmesse da insetti vettori che hanno provocato locali situazioni di criticità sanitaria derivanti dalla ulteriore diffusione legata alla presenza delle zanzare". In sintesi, fino al 31 ottobre i cittadini e i soggetti pubblici e privati, gli amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, proprietari, affittuari, e in generale a tutti coloro che hanno l’effettiva disponibilità di abitazioni o aree aperte, anche inutilizzate, dove si possono creare raccolte di acqua meteorica o di altra provenienza, dovranno evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti (compresi terrazzi, balconi e lastrici solari) di contenitori ed impedire qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea; procedere allo svuotamento o alla loro chiusura mediante rete zanzariera evitando di scaricare l’acqua nei tombini; impedire la formazione di ristagni d’acqua su teloni plastici o qualsiasi altra superficie concava; evitare di lasciare giochi e piscine gonfiabili e simili con acqua stagnante per più di 5 giorni; provvedere al controllo ed alla pulizia periodica delle gronde e degli scarichi pluviali... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pericolo zanzare: c’è l’ordinanza. Obblighi per cittadini e aziende

