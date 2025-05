Pericolo terrorismo gli Usa lanciano l' allerta per i turisti | i luoghi a rischio

Il Dipartimento di Stato americano ha recentemente emesso un’allerta per i turisti statunitensi diretti in Italia, segnalando un potenziale rischio di terrorismo. L’avviso evidenzia la possibilità di violenze e attacchi, invitando i cittadini a mantenere alta la vigilanza durante il soggiorno. In questo articolo, esploreremo i dettagli dell’allerta e i luoghi considerati a maggiore rischio.

Il dipartimento di Stato americano ha emesso un alert per gli americani che intendono andare in Italia per turismo. Sul sito del dipartimento è apparso l'avviso che parla di "rischio terrorismo". "Esiste - si legge - un rischio di violenza terroristica, inclusi attacchi e altre attività terroristiche in Italia". I terroristi, spiega il governo statunitense, "potrebbero colpire con poco e nessun preavviso". I bersagli indicati sono praticamente tutti: luoghi turistici, centri commerciali, stazioni, palazzi governativi italiani, luoghi di culto, parchi, eventi sportivi e culturali, scuole, aeroporti e aree pubbliche... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Pericolo terrorismo", gli Usa lanciano l'allerta per i turisti: i luoghi a rischio

Ne parlano su altre fonti

Usa lanciano l'allerta per i turisti: in Italia "rischio terrorismo", ecco dove - Il dipartimento di Stato americano ha emesso un alert per gli americani che intendono andare in Italia per turismo. Sul sito del dipartimento ... 🔗Riporta msn.com

Usa, alzato al secondo livello l’avviso del travel advisory per l’Italia: «Pericolo terrorismo» - Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha recentemente rivisto la valutazione del rischio per i viaggi in Italia, innalzando l’avviso del travel advisory dal livello uno al livello due. 🔗Lo riporta msn.com

Terrorismo, allerta dagli Usa "Europa a rischio attentati" - Lo si legge nel monito del Dipartimento di Stato Usa ... pericolo di attentati resta elevato. Un portavoce del Foreign Office ha fatto sapere che Londra ha innalzato il livello di pericolo ... 🔗Scrive quotidiano.net

Charlie Hebdo: Usa lanciano allerta per americani nel mondo