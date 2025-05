Perde l' equilibrio sul tetto e precipita per 3 metri

Un uomo di 70 anni è caduto da un'altezza di tre metri mentre effettuava lavori di manutenzione alla grondaia della sua baita a Vetriolo, vicino a Levico Terme. L'incidente, avvenuto lunedì 26 maggio intorno alle 9, ha richiesto il suo ricovero in ospedale per le ferite riportate. Momenti di preoccupazione e solidarietà per la comunità locale.

Era impegnato in alcuni lavori di manutenzione alla grondaia sul tetto della sua baita a Vetriolo, pochi passi da Levico Terme, il 70enne che ieri, lunedì 26 maggio, è stato lo sfortunato protagonista di una brutta caduta e di un ricovero in ospedale. Il tutto è successo intorno alle 9 del...

Vetriolo, 70enne perde l'equilibrio sul tetto e precipita per 3 metri 26 maggio. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

