Perde il controllo e si schianta con l' auto | ragazzo in ospedale

Nella notte a Sala Consilina si è verificato un preoccupante incidente stradale. Un giovane del posto ha perso il controllo della sua auto, uscendo improvvisamente dalla carreggiata e schiantandosi. I soccorsi del 118 sono intervenuti prontamente, trasportando il ragazzo in ospedale. Le cause dell'accaduto sono attualmente in fase di accertamento.

Paura, la scorsa notte, a Sala Consilina, dove un’automobile, guidata da un giovane del posto, è uscita improvvisamente fuori dalla carreggiata andandosi a schiantare per cause in corso di accertamento. L’incidente è avvenuto in via Stradella, dove sono giunti i sanitari del 118, che hanno... 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Perde il controllo e si schianta con l'auto: ragazzo in ospedale

Cosa riportano altre fonti

