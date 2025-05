Perché si parla di Damien Comolli alla Juventus | chi è il dirigente che criticò Agnelli

Damien Comolli, attuale presidente del Tolosa, è al centro dell'attenzione per il suo possibile ingresso nel team dirigenziale della Juventus. Con un passato controverso, in cui criticò la gestione di Andrea Agnelli, il dirigente francese potrebbe ricoprire un ruolo chiave nel rilancio della squadra bianconera. Scopriamo chi è e quali sfide lo attendono in questo nuovo capitolo professionale.

Damien Comolli, attuale presidente del Tolosa, è il manager che la Juve ha individuato per rinforzare lo staff dirigenziale. Chi è il "nuovo" dirigente e quale ruolo avrà in bianconero. In passato censurò la gestione del club da parte dell'ex presidente...

