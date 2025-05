Perché sempre più turisti spaventati stanno cancellando i loro viaggi in Giappone

Negli ultimi tempi, un crescente numero di turisti sta annullando i propri viaggi in Giappone a causa di una profezia contenuta in un manga, che prevede un terremoto il 5 luglio. Questa convinzione, alimentata dalla paura, sta avendo un impatto significativo sul turismo nel Paese, suscitando preoccupazione tra gli operatori del settore. Scopriamo le cause di questo fenomeno e le ripercussioni per il Giappone.

