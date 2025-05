Perché Mario Balotelli chiese il test del Dna a Raffaella Fico prima di riconoscere la figlia

Nel tumultuoso rapporto tra Mario Balotelli e Raffaella Fico, la nascita della loro figlia Pia ha scatenato una serie di incertezze. Prima di assumersi la responsabilità di essere padre, Balotelli ha richiesto un test del DNA, sollevando interrogativi sulla paternità. Questo articolo esplora le ragioni dietro la decisione del calciatore e l'impatto sulle loro vite.

Dalla relazione durata appena un anno tra Raffaella Fico e Mario Balotelli, è nata la piccola Pia. Poco dopo l'annuncio della gravidanza, il calciatore aveva espresso dubbi sulla paternità della bambina, arrivando a riconoscerla ufficialmente solo due anni dopo la nascita...

