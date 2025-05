Perché le donne incinte vichinghe erano ritratte con le armi

Le donne incinte vichinghe, spesso ritratte con armi, sollevano interrogativi sul loro ruolo nella società norrena. Uno studio condotto dalle Università di Nottingham e Leicester ha analizzato le descrizioni storiche, rivelando stereotipi e percezioni legati alla gravidanza e alla forza femminile. Questo articolo esplorerà le scoperte dei ricercatori, offrendo una nuova prospettiva sul valore e sull'immagine delle donne nel contesto vichingo.

"Pancia piena", "scarsa", "non completa" e, ancora, "Una donna che non cammina da sola". Sono alcune delle espressioni con cui venivano definite le donne vichinghe incinte, secondo quanto emerso dallo studio effettuato da un team di ricercatori delle Università di Nottingham e Leicester. I quali, nelle loro ricerche archeologiche, hanno anche scoperto che le donne vichinghe incinte erano spesso ritratte con le armi, a significare un coinvolgimento attivo delle donne a livello socio-culturale anche durante la gestazione.

