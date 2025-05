Perché la Juventus Women non può vincere la Champions | confronto col modello Arsenal – VIDEO

Nel nuovo episodio di JWomen Zone, Mauro Munno analizza le ragioni per cui la Juventus Women potrebbe non riuscire a conquistare la Champions League, confrontando il suo modello con quello dell'Arsenal. Attraverso un'analisi approfondita, il video offre spunti interessanti sullo stato dell'attuale squadra femminile e sulle sfide da affrontare nel panorama del calcio europeo.

Perché la Juventus Women non può vincere la Champions: confronto col modello Arsenal. La Juventus Women paga un gap storico, strutturale ma soprattutto economico e di ecosistema (competitività e ricchezza della lega) rispetto a club come l'Arsenal, che operano in contesti dove il calcio femminile ha radici più profonde e gode di investimenti e visibilità nettamente superiori...