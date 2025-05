Perché la Commissione europea sta indagando su PornHub e altri tre siti pornografici

La Commissione Europea ha avviato un'indagine su Pornhub e altri tre siti pornografici, focalizzandosi sulla loro compliance con le normative di verifica dell'età degli utenti. Questa indagine si colloca all'interno di un'iniziativa più ampia per regolamentare le piattaforme digitali. In caso di violazioni accertate, le aziende potrebbero affrontare sanzioni significative, pari fino al 6% del loro fatturato globale annuo.

L'indagine si inserisce in un contesto più ampio di regolamentazione delle piattaforme digitali. In particolare sul sistema di verifica dell'età degli utenti. Se le violazioni verranno confermate, le aziende potrebbero essere sanzionate con multe fino al 6% del fatturato globale annuo...

