Perché il riscaldamento climatico sta aumentando i casi di cancro nelle donne

Il riscaldamento climatico non colpisce solo la salute ambientale, ma sta influenzando anche l’incidenza di malattie gravi come il cancro. Un recente studio dell'Università Americana del Cairo ha evidenziato un aumento preoccupante dei casi di tumore nelle donne, particolarmente nelle regioni del Medio Oriente e Nord Africa. Questo articolo esplora le connessioni tra cambiamenti climatici e salute femminile, evidenziando i rischi emergenti.

Il cambiamento climatico non sta provocando solo un aumento delle malattie infettive, dei problemi respiratori e cardiovascolari, ma anche dei tumori, in particolare nelle donne. A lanciare l’allarme l'Università Americana del Cairo, che ha uno condotto uno studio in Medio Oriente e Nord Africa... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Perché il riscaldamento climatico sta aumentando i casi di cancro nelle donne

