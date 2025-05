per una lettera miculà dematteis perse il ciclismo

Miculà Dematteis, giovane talento del ciclismo italiano, ha purtroppo deciso di interrompere la sua carriera a soli 23 anni. Dopo quattro anni di intense competizioni tra gli Under 23, il ciclista ha lasciato un segno nei principali eventi nazionali, conquistando importanti piazzamenti e dimostrando un potenziale straordinario. La sua decisione segna la fine di un percorso promettente nel mondo delle due ruote.

Miculà Dematteis aveva 23 anni. Dopo quattro anni fra gli Under 23 (primo in una tappa e secondo nella classifica finale al Giro del Veneto e delle Dolomiti 2005, secondo al Giro delle Pesce Nettarine 2002, quarto al Giro d’Italia 2004, quarto e quinto al Giro delle Valli Cuneesi 2005 e 2004, secondo al Palio del Recioto 2005), divenne professionista (migliore risultato del 2006, 15° in una tappa della Settimana Coppi e Bartali; migliore del 2007, 14° al Gran premio di Lugano), ma la sua squadra, la Tenax, non lo fece mai partecipare al Giro d’Italia. Il 30 luglio 2007, al termine del Tour de France vinto dallo spagnolo Alberto Contador in cui gli organizzatori del Tour avevano costretto il danese Michael Rasmussen, in maglia gialla, a ritirarsi dalla corsa per non aver rispettato la reperibilità ai controlli antidoping e mentito sui luoghi di allenamento, Candido Cannavò – nella sua rubrica “Fatemi capire” sulla “Gazzetta dello Sport”, sotto il titolo “Corridori smettetela di mentire” – scriveva: “Ho chiesto nell’ambiente il nome di un solo corridore sul cui nome si possa mettere la mano sul fuoco: nessuno ha saputo pronunciarlo”... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it