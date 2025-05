Damiano David, ex frontman dei Maneskin, condivide le sue emozioni legate al Giappone, un paese che considera un rifugio dalle ansie quotidiane. Durante la sua partecipazione ai Crunchyroll Anime Awards a Tokyo, il cantante celebra la cultura nipponica e l'importanza del vivere in comunità. Il suo nuovo album, "Funny Little Fears", segna un nuovo capitolo nella sua carriera musicale.

R oma, 27 mag. (askanews) – Damiano David è stata una delle star dei Crunchyroll Anime Awards, gli Oscar dell’animazione assegnati a Tokyo dopo il voto di ben 51 milioni di persone da tutto il mondo. L’ex cantante dei Maneskin, di cui è appena uscito il primo disco solita, “ Funny Little Fears”, è molto amato in Giappone, Paese per cui lui nutre una profonda passione. “Per me il Giappone dalla prima volta che ci sono stato è un posto dove per qualche strana magia mi sento come se mi ripulisse da tutte le ansie, lo stress. – ha detto il cantante – C’è questa forma di vivere in comunità rispettando gli altri che mi fa sentire molto al sicuro e molto bene”... 🔗 Leggi su Iodonna.it