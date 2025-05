Per evitare l’auto ribaltata si schianta contro un camion | muore a 59 anni terribile incidente in A11

Un tragico incidente si è verificato sull'A11, nei pressi di Prato, il 27 maggio 2025, dove un uomo di 59 anni ha perso la vita. Nella sua manovra per evitare un'auto ribaltata, il conducente ha sterzato bruscamente, collidendo con un camion fermo in corsia di emergenza per lavori. Questa è la prima ricostruzione della dinamica dell'evento.

Prato, 27 maggio 2025 – Per evitare l’auto davanti a lui ribaltata, sterza a destra e si schianta contro un camion di Autostrade per l’Italia fermo sulla corsia di emergenza per alcuni lavori. Sarebbe questa, secondo quanto appreso, una prima ricostruzione della dinamica del terribile incidente mortale avvenuto oggi pomeriggio, intorno alle 14:30, sulla autostrada A11 tra i caselli di Prato est e Prato ovest in direzione Pisa. La vittima è un uomo di 59 anni, di Sesto Fiorentino. L’uomo stava viaggiando a bordo del suo Fiat Doblò in direzione Prato ovest. Davanti a lui una Volkswagen Golf che si sarebbe ribaltata forse dopo aver urtato qualcosa presente sulla carreggiata... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Per evitare l’auto ribaltata si schianta contro un camion: muore a 59 anni, terribile incidente in A11

Altre fonti ne stanno dando notizia

VIDEO | Guasto ai freni: auto si schianta contro lo spartitraffico del casello e si ribalta; Schianto nella notte, dopo l'impatto l'auto si ribalta per tre volte: 45enne in ospedale; Auto ribaltata dopo lo schianto: incastrata nell'abitacolo, donna in ospedale; Incidente a Leini: auto si schianta contro i veicoli parcheggiati, due feriti in ospedale. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Auto si ribalta dentro città e si schianta contro un albero - Una Suzuki intorno alle ore 14 di oggi, 20 maggio, si è ribaltata sulla Salaria all’interno di Rieti, quartiere Campomoro. Dà una prima ricostruzione l’auto dovrebbe aver perso aderenza ribaltandosi f ... 🔗Secondo rietinvetrina.it

Vomero, auto si schianta e si ribalta in via Pigna: ferito conducente - Auto si schianta e si ribalta a via Pigna al Vomero ... Fondamentale è sempre mantenere la massima attenzione ed evitare distrazioni. Borrelli (Avs): "Abbassare limite di velocità in città ... 🔗Da fanpage.it

Auto si schianta e si ribalta a via del Parco Margherita (appena asfaltata): strada chiusa per incidente - Incidente stradale in via del Parco Margherita a Chiaia, auto ribaltata. Sul posto la polizia locale. Traffico deviato. 🔗Come scrive fanpage.it

Incidente a Villaricca, lo schianto a 100Km/h diventa virale sui social