Per denigrare Trump la sinistra scopre quelle verità che ha sempre negato

Negli ultimi tempi, la sinistra ha iniziato a mettere in discussione verità che in passato tendeva a ignorare, tutto in nome di una critica di Donald Trump. Seppur criticato per i suoi difetti, Trump ha il merito di scardinare il pensiero univoco degli intellettuali progressisti, stimolando una riflessione profonda sulle università e sull'influenza della cultura woke, con un focus particolare su istituzioni emblematiche come Harvard.

Tra i tanti difetti, Donald Trump ha un sicuro pregio: sta letteralmente facendo esplodere il cervello unico progressista che comanda gli intellettuali di mezzo mondo. La battaglia condotta contro le università considerate templi della cultura woke – a partire da Harvard – benché per molti versi contestabile sta facendo emergere con chiarezza cristallina le clamorose contraddizioni della sinistra globale. A questo disvelamento, certo, collaborano pure commentatori e editorialisti sinistrorsi, i quali nel tentativo di difendere le proprie casematte dimostrano quanto l'inversione della realtà sia al centro della proposta liberal...

