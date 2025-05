Per Decrescendo Rkomi è tornato a guardarsi dentro

Rkomi, in "Decrescendo", intraprende un viaggio introspettivo, riflettendo su sé stesso e le sue esperienze. Immersi in un ambiente accogliente e illuminato da luci soffuse, ci troviamo nel ristorante accanto al suo studio di registrazione, dove l'atmosfera musicale accompagna i nostri pensieri e le sue rivelazioni. Scopriamo così le sfumature di un artista in continua evoluzione.

Ci sediamo a tavola, nel ristorante accanto al Moysa, lo studio di registrazione e hub creativo di Shablo e Ferraguzzo, che da caratteristica ha le luci soffuse e la musica che accompagna la nostra cena. Quando Rkomi si siede, la prima cosa che chiede è che si renda l’ambiente un po’ più luminoso - se possibile - e quello mi porta a pensare che davanti a me c’è un nuovo Mirko. «In questi anni ho sviluppato una sorta di apatia, subito dopo il mio ultimo progetto - con Irama. Mi sembrava che intorno a me ci fosse una speculazione dei rapporti, così mi sono imposto una freddezza, forse a volte non necessaria», esordisce... 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Per Decrescendo Rkomi è tornato a guardarsi dentro

