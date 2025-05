Pensioni Inps da giugno parte il recupero dei bonus non dovuti nel 2022 | come funziona

A partire da giugno 2025, l'INPS inizierà a recuperare i bonus pensionistici non dovuti erogati nel 2022, mirati a pensionati con reddito non conforme. Coloro che hanno ricevuto i bonus da 150 o 200 euro nonostante un reddito superiore ai limiti stabiliti dovranno restituirli tramite trattenute mensili. Scopriamo come funziona questo processo e cosa dovrebbero sapere i pensionati interessati.

Da giugno 2025 l’Inps avvierà il recupero dei bonus pensioni erogati nel 2022 ai pensionati, ma percepiti indebitamente. Chi ha ricevuto i bonus da 150 o 200 euro pur avendo un reddito superiore alle soglie previste dovrà restituirli attraverso trattenute mensili sulla pensione. Ecco cosa sapere e come avviene il recupero. Cosa è successo con i bonus pensioni. Inps (Imagoeconomica). I bonus una tantum, concessi dal governo Draghi per contrastare il caro vita, erano stati corrisposti automaticamente basandosi su dati fiscali provvisori del 2021. Successivamente, controlli più approfonditi hanno evidenziato che alcuni beneficiari non rispettavano i limiti reddituali fissati dalla legge (35 mila euro per il bonus da 200 euro e 20 mila euro per quello da 150 euro)... 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Pensioni Inps, da giugno parte il recupero dei bonus non dovuti nel 2022: come funziona

