pensioni giugno 2025 ecco chi riceverà 50 euro in meno nel cedolino

Nel mese di giugno 2025, alcuni pensionati potrebbero affrontare una riduzione di 50 euro nel cedolino pensionistico. Questa decurtazione, che potrebbe proseguire anche nei mesi successivi, suscita preoccupazioni tra i beneficiari. In questo articolo esploreremo le cause di questa situazione e identificheremo chi sarà maggiormente colpito.

Roma, 27 maggio 2025 – Molti pensionati rischiano di ritrovarsi una pensione più bassa di 50 euro nel mese di giugno. E non solo. La trattenuta potrebbe riguardare anche i prossimi mesi. Ma cerchiamo di capire chi si vedrà la pensione decurtata e perché. Sommario. La pensione di giugno. Pensione più bassa di 50 euro: il cedolino. I motivi della trattenuta. Il calcolo delle cifre. La pensione di giugno. A partire da martedì 3 giugno le pensioni del mese verranno accreditate sui conti correnti bancari, su quelli postali e potranno essere ritirate in contanti in Posta. Il 3 giugno cadrà infatti il primo giorno bancabile del mese essendo il primo giugno una domenica e il 2 giugno la Festa della Repubblica...