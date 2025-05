Pensioni a giugno scattano le trattenute per i bonus non dovuti | chi si troverà 50 euro in meno

A partire da giugno 2025, alcuni pensionati si troveranno a fare i conti con una riduzione di 50 euro nel cedolino pensionistico. Questa "sorpresa", già annunciata, è il risultato delle trattenute dell'Inps per i bonus straordinari non dovuti ricevuti nel 2022. Vediamo nel dettaglio quali sono le implicazioni di queste trattenute e chi ne sarà colpito.

Il prossimo mese alcuni pensionati potrebbero trovare una sorpresa "poco gradita" nel cedolino pensionistico, seppur annunciata con largo anticipo. Da giugno 2025 infatti scattano le trattenute dell'Inps per i bonus straordinari non dovuti relativi al 2022. Chi ha ricevuto i sussidi nonostante...

