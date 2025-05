Pellegatti | Allenatore? Il ‘non abbiamo fretta’ mi fa fare la pelle come un cappone

In un recente video sul suo canale YouTube, Carlo Pellegatti, noto giornalista sportivo e appassionato tifoso del Milan, ha condiviso la sua opinione sulla ricerca di un nuovo allenatore per la squadra. Il suo commento, "non abbiamo fretta, mi fa fare la pelle come un cappone", sottolinea la necessità di riflessione e pazienza in questo delicato processo decisionale.

Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso del Milan, ha parlato sul suo canale 'YouTube' della ricerca di un nuovo allenatore...



