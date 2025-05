Pedone investito da un' auto in via Cocconcelli | ferito al Maggiore

Martedì 27 maggio, alle 17.30, un pedone è stato investito da un'auto in via Cocconcelli, nel quartiere Oltretorrente di Parma. Immediate le chiamate ai soccorsi: sul luogo dell'incidente sono intervenuti i paramedici del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Le condizioni del ferito sono in fase di valutazione.

Un pedone è stato investito da un'auto mentre si trovava in via Cocconcelli, nel quartiere Oltretorrente a Parma. L'incidente è avvenuto alle ore 17.30 di martedì 27 maggio. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'ambulanza e l'automedica. La persona... 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Pedone investito da un'auto in via Cocconcelli: ferito al Maggiore

Su questo argomento da altre fonti

Pedone investito in via Araldi a Modena: due feriti trasportati d’urgenza all’ospedale di Baggiovara; Pedone investito da un'auto, ferito un 46enne: trauma cranico dopo l'impatto; Pedone investito da un'auto in uscita dal parcheggio: 66enne in ospedale; Investito dall'auto pirata mentre attraversa la strada: uomo in condizioni gravissime. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Via Cocconcelli, pedone investito da un'auto: trasportato al Maggiore - Incidente in via Cocconcelli nel pomeriggio. Alle 17,19 un pedone è stato investito da un’auto. Soccorsa dal 118, la persona è stata trasportata in ambulanza al Maggiore con ferite di media gravità. 🔗Scrive gazzettadiparma.it

Auto fuori controllo in centro a Limbiate, investe pedone e abbatte recinzioni di cantiere - Un auto fuori controllo in pieno centro storico a Limbiate ha investito un pedone e abbattuto delle recinzioni di cantiere. E’ sucesso ieri sera, lunedì ... 🔗Segnala ilnotiziario.net

Pedone travolto e ucciso nell'Aretino, alla guida 19enne: ha perso controllo auto - Alla guida della vettura, un ragazzo di 19 anni di Cortona che avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in corso di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto avrebbe invaso il ... 🔗Lo riporta msn.com

Paura a Nardò in via Volta: pedone travolto da un'auto