Pedinamenti e appostamenti in borghese poi il blitz | preso il pusher del quartiere

Mercoledì 21, un'importante operazione della polizia locale ha portato all'arresto di un pusher nigeriano nel quartiere, grazie a pedinamenti e appostamenti in borghese. Durante il blitz, gli agenti hanno sequestrato una consistente quantità di droga, sottolineando l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto allo spaccio. Scopri maggiori dettagli sull'operazione e le sue implicazioni.

Un altro sequestro di droga. Nel pomeriggio di mercoledì 21, durante un servizio in abiti civili, il personale della polizia locale è intervenuto in via Primo Maggio fermando in flagranza di reato uno spacciatore nigeriano della zona. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday Come già... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it