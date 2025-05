Pd M5s e Avs preparano la mobilitazione contro il massacro di Gaza

Il PD, il M5S e Alleanza Verdi-Sinistra si stanno preparando per una mobilitazione unità contro la violenza a Gaza. I dialoghi tra i leader del centrosinistra si intensificano, puntando a organizzare una manifestazione forte e coesa. L'obiettivo principale è chiedere un immediato cessate il fuoco da parte di Israele, mentre i dettagli della piattaforma di mobilitazione sono ancora in fase di definizione.

AGI - I contatti fra i leader del centrosinistra sono bene avviati e si fanno più frequenti a ogni ora che passa. L'obiettivo è mettere in campo una manifestazione il più unitaria possibile per chiedere che Israele fermi il massacro di Gaza. La piattaforma della mobilitazione non c'è ancora ma, stando a quanto filtra da ambienti dell'opposizione, la base su cui lavorare potrebbe essere la mozione unitaria sottoscritta da Pd, M5s e Avs e presentata durante una conferenza stampa congiunta da Elly Schlein; Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Punti fondamentali della mozione. Punti fondamentali della mozione sono, infatti: riconoscere lo stato di Palestina come stato democratico e sovrano e promuoverne il riconoscimento anche da parte di tutta l'Unione Europea; esigere in tutte le sedi internazionali e multilaterali il cessate il fuoco immediato in Palestina, la liberazione degli ostaggi nelle mani di Hamas, la fornitura di aiuti umanitari, il rispetto della tregua in Libano e il pieno rispetto del diritto internazionale; sostenere il cosiddetto "Piano arabo" per la ricostruzione e la futura amministrazione di Gaza, condannando qualsiasi piano di espulsione dei palestinesi da Gaza e Cisgiordania; sospendere immediatamente forniture, autorizzazioni e compravendita di armi con Israele; sostenere in sede europea l'adozione di sanzioni nei confronti del Governo israeliano per la sistematica violazione del diritto internazionale; esigere la fine dell'occupazione militare illegale dei territori palestinesi in Cisgiordania e l'illegale creazione e sostegno di insediamenti israeliani; promuovere la sospensione dell'accordo di associazione EU-Israele per le ripetute violazioni del diritto internazionale; dare piena attuazione ai mandati di arresto emessi dalla Corte Penale Internazionale nei confronti di Netanyahu e Gallant; sostenere in tutti i consessi europei ed internazionali la legittimità della Corte Penale Internazionale... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Pd, M5s e Avs preparano la mobilitazione contro il massacro di Gaza

