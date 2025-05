Pd M5S e Avs lavorano a una manifestazione per Gaza E il 21 giugno a Roma scendono in piazza le associazioni

Il PD, il M5S e Avs uniscono le forze per organizzare una manifestazione in sostegno di Gaza, mentre il 21 giugno a Roma scendono in piazza diverse associazioni. Con la crescente tensione in Medio Oriente, in Italia si prevedono almeno due cortei per chiedere la fine del conflitto e denunciare il massacro in corso, evidenziando l'importanza della mobilitazione politico-sociale su questo tema.

Una cosa è certa: nelle prossime settimane in Italia ci sarà almeno una manifestazione per chiedere di porre fine al massacro perpetrato da Israele sulla Striscia di Gaza. Ma con ogni probabilità i cortei saranno due. Da una parte ci sono i tre principali partiti del centrosinistra – Pd, M5S e Avs – che fanno sapere di essere al lavoro per organizzare una mobilitazione congiunta, alla quale potrebbero aderire, seppur tra diversi distinguo, anche i centristi di Azione, Più Europa Italia Viva. Dall’altra c’è una nutrita schiera di associazioni che ha già programmato per il 21 giugno di scendere in piazza a Roma contro “guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo”... 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Pd, M5S e Avs lavorano a una manifestazione per Gaza. E il 21 giugno a Roma scendono in piazza le associazioni

