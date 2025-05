Paziente denuncia | “Mi hanno tolto 11 denti sani e messo una protesi sbagliata” due dentisti a processo

Una paziente di 55 anni di Genova ha denunciato due dentisti per averle estratto 11 denti sani e per averle imposto una protesi errata. Secondo la testimonianza, l'intervento chirurgico, che ha richiesto solo 4 ore, ha causato un grave malessere. I medici ora affrontano un processo per lesioni, in un caso che solleva interrogativi sulla responsabilità professionale nel campo odontoiatrico.

