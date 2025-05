Pausa di riflessione tra Conte e De Laurentiis | tutto sull’incontro a Roma

Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si sono incontrati a Roma in un colloquio che ha suscitato curiosità e aspettative. La mattinata ha visto la squadra del Napoli dirigersi verso la capitale, in un contesto di festa per il recente Scudetto. Scopriamo cosa è emerso da questo incontro tra il tecnico e il presidente partenopeo, in un momento di pausa di riflessione.

Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si sono incontrati a Roma: ecco che cos’è successo Questa mattina la squadra del Napoli è partita per Roma, poco dopo le ore 9. A seguito della festa Scudetto, la formazione azzurra e lo staff hanno raggiunto Città del Vaticano assieme al presidente. Presente anche Antonio Conte, con la moglie. Elisabetta è stata anche protagonista alla parata sul lungomare di Napoli, con un eloquente “Farò di tutto” replicato a chi chiedeva di convincere Conte a restare. Antonio Conte lascia l’abitazione del Presidente De Laurentiis (Calciomercato.it) A seguito dell’incontro a Città del Vaticano si è svolto un vertice tra il mister, il presidente, l’amministratore delegato Chiavelli e il ds del club... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Pausa di riflessione tra Conte e De Laurentiis: tutto sull’incontro a Roma

Ne parlano su altre fonti

Vertice sul futuro alla festa di De Laurentiis a Ischia, lui: “Cresceremo”. Conte chiede garanzie; De Bruyne-Napoli, offerta aumentata! Romano: Kevin chiede una pausa di riflessione; De Bruyne-Napoli, l’offerta sale ma Kevin vuole prendersi una pausa di riflessione prima di decidere; Repubblica | Vertice sul futuro a Ischia Alla festa di De Laurentiis l’ospite d’onore è Conte. 🔗Cosa riportano altre fonti

Pausa di riflessione tra Conte e De Laurentiis: tutto sull’incontro a Roma - Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si sono incontrati a Roma: ecco che cos’è successo ... 🔗Scrive calciomercato.it

Conte indeciso, ore di riflessione dopo l'incontro con De Laurentiis: l'allenatore salentino resterà al Napoli o andrà alla Juventus? - CALCIOMERCATO - L'incontro tra Conte e De Laurentiis è stato lunghissimo ed è durato oltre tre ore. Con i due erano presenti anche il direttore sportivo Manna e ... 🔗Segnala eurosport.it

Napoli, come è andato l'incontro tra Conte e De Laurentiis: le ultime notizie - Moderato ottimismo sul futuro di Antonio Conte a Napoli dopo l'incontro appena terminato a Roma tra il presidente dello scudetto e il tecnico del quarto scudetto. Conte, sotto contratto fino ... 🔗Segnala msn.com

Tavecchio: “Il nuovo CT? Sono in pausa di riflessione”