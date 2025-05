Paura per una bimba di sei anni dopo una caduta in bicicletta

Paura ieri pomeriggio a Tirano, per una bimba di 6 anni che si è ferita a causa di una caduta dalla bicicletta. L'incidente è avvenuto verso le 18.30 in via Ido Pedrotti, dove è stata mandata subito un'ambulanza della Croce Rossa di Sondrio, che l'ha portata in pronto soccorso in codice giallo. Un'ora prima, in via delle Industrie sempre a Tirano, sono state soccorse una donna di 41 anni con una bimba di 4 anni, anche loro cadute dalla bicicletta...

