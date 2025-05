Paura al Giro d' Italia terribile caduta per Martinelli | scivola e precipita in un dirupo

Pausa di tensione al Giro d’Italia: Alessio Martinelli, giovane ciclista della VF Group-Bardiani CSF-Faizanè, ha subito una drammatica caduta nella 16esima tappa, scivolando in un dirupo durante la discesa verso Trento. L’incidente è avvenuto dopo il passaggio a Carbonare, sollevando preoccupazioni per la sicurezza dei corridori in una delle competizioni più dure del ciclismo.

Terribile caduta al Giro d'Italia durante la 16esima tappa da Piazzola sul Brenta a San Valentino (Brentonico). Alessio Martinelli, 24enne ciclista della VF Group-Bardiani CSF-Faizanè è scivolato lungo la discesa verso Trento, dopo aver scollinato a Carbonare: ha perso il controllo della bici in curva, precipitando in un dirupo.

