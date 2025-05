Paura al Giro d’Italia Martinelli scivola in discesa e precipita in un dirupo | è cosciente interviene l’ambulanza

Durante la 16esima tappa del Giro d’Italia, che da Piazzola sul Brenta conduce a San Valentino, il ciclista Alessio Martinelli ha subito una drammatica caduta. A soli 24 anni, il corridore della VF Group-Bardiani CSF-Faizanè è scivolato in discesa verso Trento, precipitando in un dirupo. Fortunatamente, è rimasto cosciente, mentre l'ambulanza è intervenuta prontamente per soccorrerlo.

Terribile caduta al Giro d’Italia durante la 16esima tappa da Piazzola sul Brenta a San Valentino (Brentonico). Alessio Martinelli, 24enne ciclista della VF Group-Bardiani CSF-Faizanè è scivolato lungo la discesa verso Trento, dopo aver scollinato a Carbonare: ha perso il controllo della bici in curva, precipitando in un dirupo. L’immagine è stata ripresa da una moto, ma non si vede dove è andato a sbattere. Dopo attimi di paura, la squadra ai microfoni Rai ha annunciato che Martinelli è cosciente. È stato necessario però l’intervento di un’ambulanza e il ricovero in ospedale. Martinelli faceva parte della fuga di giornata, composta da 24 uomini... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Paura al Giro d’Italia, Martinelli scivola in discesa e precipita in un dirupo: è cosciente, interviene l’ambulanza

