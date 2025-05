Paura al Giro d’Italia | Alessio Martinelli precipita in un dirupo durante la 16ª tappa

Un incidente terribile ha scosso la 16ª tappa del Giro d'Italia, quando il ciclista Alessio Martinelli è precipitato in un dirupo durante la discesa diretta a Trento. Momenti di grande paura per il corridore e per gli spettatori, con la gara che si è interrotta per soccorrerlo. La situazione suscita preoccupazione e solidarietà nel mondo del ciclismo.

Caduta drammatica nella discesa verso Trento. Momenti di autentico terrore nella 16ª tappa del Giro d'Italia, quando Alessio Martinelli, ciclista della VF Group-Bardiani CSF-Faizanè, è stato vittima di una spaventosa caduta lungo la discesa che porta a Trento. Dopo aver superato il passo di Carbonare, il giovane corridore ha perso il controllo della sua bicicletta, scivolando sull'asfalto bagnato e precipitando oltre il guard rail in un dirupo profondo diversi metri. La dinamica dell'incidente ha subito messo in allerta i soccorritori presenti lungo il percorso. Martinelli è letteralmente sparito alla vista, volando oltre il bordo della strada, in una zona molto ripida e pericolosa, rendendo necessario un immediato intervento di recupero da parte del personale sanitario...

