Paura a Fidenza bimba di due anni rimane chiusa nell’auto sotto il sole | la salvano i vigili del fuoco

Momenti di grande apprensione si sono vissuti a Fidenza, dove una bimba di due anni è rimasta bloccata in auto sotto il sole. La madre, impossibilitata a riaprire la portiera a causa di un difetto della chiave, ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a salvare la piccola. Un episodio che ha lasciato tutti con il fiato sospeso.

