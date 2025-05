Patuelli e Rottigni due visioni diverse che rendono l’Abi enigmatica

L'articolo esplora le divergenze tra Patuelli e Rottigni, due figure emblematiche nell'ambito dell'ABI, sull'evoluzione del panorama bancario italiano. Mentre uno auspica per l'integrazione bancaria, l'altro immagina una nuova "banca del Mediterraneo". Questo contrasto di visioni emerge durante il Festival dell’Economia di Trento, un'importante vetrina per il dibattito economico e finanziario nel nostro Paese.

C'è chi dice «integrazione bancaria» e chi sogna una «banca del Mediterraneo ». Succede tutto sotto lo stesso cappello, quello dell' Abi, l'Associazione bancaria italiana, e tutto nella stessa cornice: il Festival dell'Economia di Trento. Un palco istituzionale che avrebbe potuto (anzi, dovuto) chiarire il ruolo dell'associazione nel nuovo scenario finanziario. E invece lo ha reso ancora più enigmatico. O, per dirla senza troppi giri di parole: un teatrino in cui le voci dell'orchestra suonano spartiti diversi, senza direttore. La visione di Patuelli: europea, tecnica e razionale, ma.. Da un lato Antonio Patuelli, presidente dell'Abi, rilancia sul risiko bancario europeo, mandando messaggi in direzione di Bruxelles e Francoforte: servono fusioni, serve scala, serve un sistema bancario continentale in grado di giocarsela con i colossi americani e asiatici...

