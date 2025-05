Patto Champions League il messaggio a meno 4 da Psg-Inter – CdS

In vista della sfida cruciale contro il Paris Saint-Germain, l'Inter si prepara a trasformare la delusione per il campionato in motivazione per la Champions League. Durante il media day ad Appiano Gentile, Simone Inzaghi e la squadra hanno riaffermato il loro impegno per affrontare il prestigioso obiettivo europeo, con un patto che mira a scrivere una nuova pagina nella storia del club.

Ieri ad Appiano Gentile media day di avvicinamento a Psg-Inter e il gruppo, con Simone Inzaghi compreso, ieri si è ritrovato dopo due giorni di riposo per sbollire la delusione scudetto. C’è un patto per trasformare quella delusione in stimolo e dare l’assalto alla storia e alla Champions League. ALL’ASSALTO DELLA STORIA – Uniti e compatti verso la storia: questo il messaggio che passa dallo spogliatoio dell’Inter. Ieri, la squadra, dopo due giorni di riposo, si è ritrovata ad Appiano Gentile per iniziare a preparare la finale di Champions League contro il Psg. La delusione del mancato scudetto ovviamente ancora permane, come ribadito dallo stesso Kristjan Asllani in uno dei tanti incontri con i media nella giornata di ieri, ma giocatori e allenatore hanno fatto un patto: trasformare quella delusione in stimolo per andare a Monaco di Baviera e alzare la quarta Champions League nella storia dell’Inter... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Patto Champions League, il messaggio a meno 4 da Psg-Inter – CdS

