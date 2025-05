Pattinaggio di figura l’ISU risponde a Stepanova-Bukin | Nessun ripensamento la decisione è definitiva

L'ISU ha finalmente risposto alle proteste di Alexandra Stepanova e Ivan Bukin, la coppia di danza russa esclusa dalla gara di qualificazione per le Olimpiadi. Nonostante le aspettative, l'organo di governo del pattinaggio di figura ha confermato che la sua decisione è definitiva, lasciando poco spazio a ulteriori discussioni sulla controversa esclusione.

Si è fatta un po’ attendere, ma alla fine è arrivata la replica dell’ISU ai pattinatori Alexandra Stepanova-Ivan Bukin, coppia di danza russa che due settimane fa ha pubblicato un video sui social network lamentando l’esclusione, senza apparente senso, alla gara di qualificazione per l e Olimpiadi di Milano Cortina 2026 i n programma a Pechino il prossimo settembre. Il binomio puri medagliato in campo continentale aveva scritto una lettera aperta sia al Comitato Olimpico Internazionale sia all’International Skating Union, pregando i responsabili di fornire delle motivazioni circa la loro posizione... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio di figura, l’ISU risponde a Stepanova-Bukin: “Nessun ripensamento, la decisione è definitiva”

