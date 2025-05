Pattinaggio artistico i liberisti e le coppie ammesse alle Finali dell’AIS | Fiori guida la spedizione

Il pattinaggio artistico si prepara per l'importante Finale dell'Artistic International Series 2025 a Reggio Emilia, con le coppie e i liberisti pronti a mostrarsi al pubblico. Fiori guida la rappresentativa italiana, mentre il palcoscenico si accende dopo le recenti esibizioni nella danza. Questo evento segna la conclusione del primo stralcio della stagione, promettendo emozioni e performance straordinarie.

Si delinea integralmente il quadro dei qualificati in vista della Finale valida per l' Artistic International Series 2025 di Reggio Emilia, competizione itinerante di pattinaggio artistico a rotelle che chiuderà di fatto il primo stralcio della stagione. Dopo la danza, nelle scorse ore infatti la Federazione Italiana Sport Rotellistici ha pubblicato l'elenco degli atleti del libero e delle coppie ammessi su qualificazione diretta, a cui si aggiungeranno potenzialmente altri profili, i quali dovranno però passare dalla cosiddetta "Last chance". In campo individuale i fari saranno puntati su Gioia Fiori, pattinatrice che si è espressa subito a livelli alti in occasione della tappa di Trieste, scollinando pronti-via i 200 punti nel totale e vincendo così la gara piazzandosi davanti all'italo-ivoriana Yenè Corinna Soro Bonati (in forza alla Costa d'Avorio) e all'iberica Sira Bella Gallardo...