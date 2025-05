Patologie retiniche Ema raccomanda aflibercept 8 mg fino a ogni 6 mesi

L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha raccomandato l'estensione dell'intervallo di trattamento per aflibercept 8 mg, ora previsto fino a ogni sei mesi, offrendo nuove opportunità ai pazienti affetti da patologie retiniche. Questo parere positivo del Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) rappresenta un passo significativo verso il miglioramento della gestione clinica di queste condizioni.

(Adnkronos) – Nuove prospettive per i pazienti con patologie retiniche. Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha espresso parere positivo per un'ulteriore estensione dell'intervallo di trattamento per aflibercept 8 mg (114,3 mgml soluzione iniettabile). In seguito all'approvazione da parte della Commissione europea – prevista nelle prossime . L'articolo Patologie retiniche, Ema raccomanda aflibercept 8 mg fino a ogni 6 mesi proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Patologie retiniche, Ema raccomanda aflibercept 8 mg fino a ogni 6 mesi

