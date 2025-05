Pato | “Non gioco da due anni ma mi alleno | vorrei fare 6 mesi al Milan Barbara non la sento più”

Alexandre Pato, ex attaccante del Milan, rompe il silenzio dopo due anni di assenza dai campi da gioco, rivelando di continuare ad allenarsi da solo. A 35 anni, si offre alla sua ex squadra, esprimendo il desiderio di tornare per sei mesi e indossare nuovamente la maglia rossonera. Scopriamo il suo appassionato appello e il legame che lo unisce al club.

A 35 anni, Alexandre Pato si offre al Milan: "Continuo ad allenarmi da solo. Darei tutto per indossare ancora la maglia del Milan: mi basterebbero sei mesi"

