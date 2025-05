Patente e permessi i punti oscuri della tragedia a Pinarella di Cervia

Il tragico incidente di Pinarella di Cervia, in cui una donna è stata travolta e uccisa da una ruspa, solleva interrogativi inquietanti sulla validità delle patenti e dei permessi. Lerry Gnoli, l'uomo coinvolto, esprime il suo profondo dolore ai familiari della vittima, mentre si delineano i punti critici che emergono da questa drammatica vicenda.

Ravenna, 27 maggio 2025 – Si dice dispiaciuto, affranto, distrutto. Il 54enne Lerry Gnoli ha preso carta e penna e, ieri pomeriggio, assieme al suo avvocato Vittorio Manes, ha scritto una lettera per i familiari della donna travolta e uccisa sabato mattina con la ruspa sulla battigia di Pinarella di Cervia, la 67enne turista vicentina Elisa Spadavecchia, insegnante in pensione. La Procura ravennate ha già dato il nulla osta per i funerali: non occorrerà cioè nessuna autopsia visto che l’evento è stato talmente traumatico da non lasciare spiragli a cause di morte alternative. I prossimi accertamenti tecnici saranno dunque sul mezzo pesante, da subito posto sotto sequestro: freni, segnalatori acustici, dotazioni di sicurezza e quant’altro... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Patente e permessi, i punti oscuri della tragedia a Pinarella di Cervia

