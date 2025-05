Passaportopoli spuntano finte cittadinanze dal Brasile all' Italia

L'emergere di "Passaportopoli" svela un sistema illecito che consente a migliaia di individui di ottenere falsamente la cittadinanza italiana attraverso documenti contraffatti. Questa rete di frode non solo minaccia l'integrità del sistema di immigrazione, ma apre anche le porte a un traffico di passaporti valido per l'intera Unione Europea, rivelando un mercato clandestino che vale milioni di euro.

Un sistema ben organizzato, basato su documenti falsificati, che permette a migliaia di persone di ottenere illegalmente la cittadinanza italiana e quindi il passaporto per poter circolare liberamente anche in tutta l'Unione europea. È la cosiddetta “Passaportopoli”, un mercato che vale milioni di euro, alimentato da agenzie e intermediari senza scrupoli che sfruttano le discendenze italiane, per produrre certificati contraffatti. L'ultimo caso è emerso dal Comune di Breda di Piave (Treviso), che ha smascherato due falsi estratti di nascita inviati dal Comites (Comitato degli italiani all'estero) del Brasile e appartenenti a due sudamericani che avevano fatto richiesta della cittadinanza italiana... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Passaportopoli, spuntano finte cittadinanze dal Brasile all'Italia

