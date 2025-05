Passaggio da sostegno a materia | solo dopo il quinquennio

In questo articolo esploriamo le recenti disposizioni riguardanti il passaggio da posti di sostegno a posti comuni per i docenti. Secondo le nuove normative, i titolari su sostegno possono richiedere il trasferimento solo dopo aver completato un quinquennio, con mobilità limitata durante questo periodo. Analizzeremo le implicazioni di queste regole e come ciò influisca sulla carriera degli insegnanti.

Un docente titolare sul sostegno può chiedere il trasferimento su posto comune solo dopo aver superato il vincolo di permanenza di cinque anni. Chi si trova ancora dentro il quinquennio ha margini di mobilità molto ristretti, limitati alla sola tipologia di posto su cui è già titolare. Ecco cosa è possibile fare e cosa no . Passaggio da sostegno a materia: solo dopo il quinquennio

