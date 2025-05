Partita nave militare con migranti a bordo | nuovo trasferimento verso l' Albania

Oggi, la nave Spica della Marina Militare ha lasciato Brindisi per un nuovo trasferimento di migranti verso l'Albania. A bordo si trovano decine di persone dirette al centro di accoglienza di Gjadër, realizzato dal governo italiano. Questa operazione sottolinea l'impegno del paese nella gestione dei flussi migratori e nelle collaborazioni internazionali per affrontare la situazione del Mediterraneo.

BRINDISI - Nuuovo trasferimento di migranti, da Brindisi. Nave Spica, della Marina Militare, è partita intorno alle ore 9 di oggi dal Seno di Levante, con decine di migranti a bordo, destinato al centro realizzato dal governo italiano a Gjadër, nel paese delle aquile.Si tratta della struttura in... 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Partita nave militare con migranti a bordo: nuovo trasferimento verso l'Albania

