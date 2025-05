Partiamo da Qui Sturniolo responsabile della IV Circoscrizione

Goffredo Sturniolo, avvocato e nuovo responsabile della IV Circoscrizione di Messina per il Movimento Politico “Partiamo da Qui”, si appresta a consolidare la presenza del Movimento nel centro cittadino. Il suo incarico mira a valorizzare l'impegno civico e le competenze locali, segnando un passo importante per la comunità e per la crescita politica del territorio.

