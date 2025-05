Partenza della quinta tappa del Giro d’Italia Women 2025

La quinta tappa del Giro d'Italia Women 2025 segna l'arrivo della grande festa del ciclismo femminile a Mirano. Per oltre un mese, la città ospiterà eventi, incontri e spettacoli che celebrano non solo lo sport, ma anche l'identità locale e il protagonismo femminile. Un'iniziativa promossa dal Comune di Mirano per valorizzare il talento e la passione delle cicliste.

La grande festa del ciclismo femminile arriva a Mirano, dove per oltre un mese è in programma un palcoscenico diffuso di eventi, incontri e spettacoli che raccontano lo sport, l’identità del territorio e il valore del protagonismo femminile. Un’occasione promossa dal Comune di Mirano con il... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Partenza della quinta tappa del Giro d’Italia Women 2025

Approfondimenti da altre fonti

Giro d’Italia 2025 · La decima tappa del 20 maggio, Lucca - Pisa: descrizione, orari, salite e dove vedere; Partenza della quinta tappa del Giro d’Italia Women 2025; Tappa 11 del Giro d’Italia 2025: Viareggio, Castelnovo ne' Monti; Tappa oggi, Giro d'Italia 2025: Viareggio - Castelnovo ne' Monti, percorso e altimetria. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Partenza della quinta tappa del Giro d’Italia Women 2025 - La festa del ciclismo femminile arriva a Mirano dove per oltre un mese è in programma un palcoscenico diffuso di eventi, incontri e spettacoli che raccontano lo sport, l’identità del territorio e il p ... 🔗Come scrive veneziatoday.it

Il Giro dei futuri campioni atteso in Valle Staffora con la tappa del 19 giugno - Juan Ayuso e Thomas Pidcock, che in questi giorni sono impegnati sulle strade del Giro d’Italia dei “grandi”, figurano nell’albo d’oro del Giro Next Gen, la corsa a tappe riservata ai talenti Under 23 ... 🔗Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it

Giro d'Italia, la 5^ tappa in diretta live - Oggi la quinta tappa del Giro d'Italia, si lascia la Puglia per arrivare a Matera. Partenza da Ceglie Messapica, una delle perle della Valle d'Itria, e arrivo nella meravigliosa città dei Sassi in Bas ... 🔗Da sport.sky.it

Giro d'Italia 2025 | Tappa 5: Highlights