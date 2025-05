Partecipazione stabile a Genova | centro-sinistra sindaca Silvia Salis e sfide referendum regionali

Nelle recenti elezioni a Genova, la partecipazione degli elettori ha mostrato segnali di stabilità, interrompendo un trend di calo che durava da anni. Questo risultato, significativo per il centrosinistra e la sindaca Silvia Salis, si inserisce nel più ampio contesto delle sfide legate ai prossimi referendum regionali. La situazione stimola riflessioni sul coinvolgimento politico di circa due milioni di cittadini.

