Partanna il questore sospende la licenza di una gelateria | Ritrovo di pregiudicati

Il questore ha sospeso per sette giorni la licenza della gelateria Festa, situata nel quartiere Partanna, a partire dal 26 maggio. Questo provvedimento è stato adottato a causa del frequente ritrovo di pregiudicati nel locale, che porterà alla chiusura temporanea dell'esercizio.

Approfondimenti da altre fonti

Il Questore di Palermo sospende per sette giorni la licenza di una discoteca cittadina. 🔗Cosa riportano altre fonti

Il Questore di Arezzo sospende per quindici la licenza alla discoteca Class - Il Questore di Arezzo, Maria Luisa Di Lorenzo, ha sospeso da oggi, per quindici giorni, la licenza dell’attività di un esercizio pubblico regolarmente autorizzato alla somministrazione di ... 🔗Si legge su lanazione.it

