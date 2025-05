Parola d’ordine | decoro Blitz a Como sei allontanati dai bivacchi sotto la scalinata della stazione

La polizia di Stato di Como ha avviato un blitz per ripristinare il decoro urbano, emettendo sei ordini di allontanamento dai bivacchi situati sotto la scalinata della stazione. Questo intervento mira a tutelare l’estetica delle zone centrali e a garantire un ambiente vivibile, sottolineando l'importanza del rispetto delle norme di polizia urbana per il benessere collettivo.

Parola d'ordine decoro. La polizia di stato di Como, nella mattinata di ieri, ha emesso sei ordini di allontanamento in base al regolamento di polizia urbana. Il provvedimento punta a tutelare il decoro delle zone centrali della città e a salvaguardare il vivere civile e l’ambiente. Le volanti... 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Parola d’ordine: decoro. Blitz a Como, sei allontanati dai bivacchi sotto la scalinata della stazione

